Euronext Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten vier Wochen gab es bei Euronext keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder bei der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Euronext daher ein "schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Euronext derzeit als "gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 67,65 EUR, während der Aktienkurs bei 77,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +14,86 Prozent entspricht. Die Einstufung als "gut" wird somit bestätigt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 70,21 EUR, was einer Abweichung von +10,67 Prozent entspricht. Auch dies führt zu der Bewertung als "gut". Insgesamt entspricht dies dem Rating "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 10 Punkten, was bedeutet, dass die Euronext-Aktie überverkauft ist und somit ein "gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 11,11, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer erneuten "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Euronext eine "gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Euronext in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 4 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral" Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.