Euronext Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bei den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen auch über das Unternehmen Euronext. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Konkret gab es 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite beträgt 1,51 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau und liegt damit 1,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 0). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Euronext daher als "Gut". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gebracht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Euronext liegt bei 21,97, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Kapitalmärkte" (0) ist der genaue Abstand aktuell 0 Prozent. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Euronext-Aktie beträgt 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (41,99) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Euronext.