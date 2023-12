Euronext Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Euronext":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Euronext weist derzeit ein KGV von 21,97 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,51 %, was über dem Branchendurchschnitt liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Euronext-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 68,2 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 78,65 EUR liegt damit deutlich darüber (+15,32 Prozent). Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (73,32 EUR) über dem Durchschnitt (+7,27 Prozent). Somit wird die Euronext-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Euronext im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,4 Prozent erzielt, was 20,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.