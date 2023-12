Euronet Worldwide Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Analyse von Trendfolge-Indikatoren zeigt, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist ein solcher Indikator. Für die Euronet Worldwide-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 97,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 94,2 USD liegt, was einer Abweichung von -3,46 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Euronet Worldwide-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs (82,69 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+13,92 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Euronet Worldwide-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten bewerten die Euronet Worldwide-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 125,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 33,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (94,2 USD) aus ergibt und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Euronet Worldwide-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis dieser Analyse.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Euronet Worldwide in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die gestiegene Intensität der Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit zu Euronet Worldwide führen jedoch zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Euronet Worldwide besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell dominieren positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält die Euronet Worldwide-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

