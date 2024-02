Euronet Worldwide Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Anleger-Sentiment für Euronet Worldwide zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment-Barometer, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Euronet Worldwide einen Wert von 18 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 61,38) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 69 Prozent), was darauf hinweist, dass sie unterbewertet ist. Daher erhält Euronet Worldwide in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Analyse geht hervor, dass der Kurs von Euronet Worldwide mit 107,45 USD aktuell um +5,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +11,95 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Euronet Worldwide derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,74 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche von -5.

Insgesamt zeigt sich also, dass Euronet Worldwide in Bezug auf das Anleger-Sentiment, fundamentale Kriterien und technische Analyse positiv bewertet wird, während die Dividendenrendite eine negative Bewertung erhält.