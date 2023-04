Euronet Worldwide Aktie: Übrig gebliebene Fragen und Ausblicke

Euronet Worldwide, ein globaler Anbieter von Zahlungsabwicklungs- und Austauschdienstleistungen, hat in den letzten drei Monaten eine “Neutral”-Wertung erhalten, basierend auf einer Bewertung von einem “Gut” und drei “Neutral” Einschätzungen seitens der Analysten. Dies entspricht auch dem durchschnittlichen Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen in Höhe von 125,50 USD – eine mögliche Steigerung um 30,05 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 98,00 USD. Eine Empfehlung zur Haltung der Aktie wird somit ausgesprochen. Die aktuelle Bewertung ist auch in jüngsten Berichten bestätigt worden.

Wie ist die aktuelle Lage des RSI (Relativer Stärke Index) bei Euronet Worldwide?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein nützlicher Indikator für die Überkaufung oder Unterbewertung von Basiswerten im Laufe der Zeit. Der RSI-Wert...