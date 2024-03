Euronet Worldwide Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Euronet Worldwide diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Jedoch konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem auf die positiven Themen rund um Euronet Worldwide. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Euronet Worldwide eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" kann die Aktie daher als unrentabel eingestuft werden und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie von Euronet Worldwide ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,74, was 70 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (62,88). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Euronet Worldwide in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,76 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,48 Prozent gestiegen, was einer Unterperformance von -13,24 Prozent im Branchenvergleich für Euronet Worldwide entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Euronet Worldwide um 9,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.