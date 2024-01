Euronet Worldwide Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient zur technischen Analyse. Die Bewertung von Euronet Worldwide basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 37,08 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Euronet Worldwide-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Euronet Worldwide überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Euronet Worldwide beträgt derzeit 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 56 haben, als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Euronet Worldwide-Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung erhalten, basierend auf 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 125,8 USD angesiedelt, was einem potenziellen Anstieg von 23,95 Prozent entspricht, und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Bei Euronet Worldwide wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, da auch in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen.

Insgesamt erhält Euronet Worldwide auf Basis des RSI, des KGV, der Analysteneinschätzung und des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung.