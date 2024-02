Euronet Worldwide Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Euronet Worldwide liegt derzeit bei 18,74, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Euronet Worldwide in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Euronet Worldwide bei -1,76 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,85 Prozent, während Euronet Worldwide mit 7,62 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Euronet Worldwide veröffentlicht. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aktuell bietet die Aktie von Euronet Worldwide eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, was 5,76 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.