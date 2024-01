Euronet Worldwide Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Euronet Worldwide-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 97,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 100,24 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von +3,23 Prozent, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 89,42 USD, was einer Abweichung von +12,1 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen positive Entwicklungen. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Euronet Worldwide-Aktie in diesem Bereich ein positives Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 64,44, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine überverkaufte Situation an, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat die Euronet Worldwide-Aktie mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend erhält die Euronet Worldwide-Aktie gemäß der technischen Analyse und weiterer Faktoren ein insgesamt positives Rating.