Euronav Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Aktienkurs von Euronav hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 36,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 28,41 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Euronav eine Outperformance von +8,15 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Energie"-Sektor konnte Euronav mit einer Rendite von 28,41 Prozent im letzten Jahr um 8,15 Prozent über dem Durchschnitt liegen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Euronav basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Euronav geführt, und an 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Euronav auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Euronav liegt bei 68,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 38,33 und deutet somit auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Analysten schätzen die Aktie der Euronav langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Euronav vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 22,75 USD, was einer Erwartung von 28,24 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Euronav daher die Bewertung "Gut".