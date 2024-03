Euronav Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wesentliche Einblicke in die Bewertung einer Aktie bieten. Dabei spielen die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Bei der Analyse von Euronav zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten bewerten die Aktie von Euronav langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten haben 2 die Aktie als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 22,75 USD, was einer Erwartung von 27,45 Prozent entspricht. Da der aktuelle Schlusskurs bei 17,85 USD liegt, ergibt sich auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Euronav in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist dies eine Underperformance von -0,68 Prozent. Im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite ebenfalls 0,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält Euronav ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.