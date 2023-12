Eurokai GmbH & Co KGaA Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Aktienkurs von Eurokai hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Eurokai damit 14,31 Prozent unter dem Durchschnitt (5,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 6,05 Prozent. Eurokai liegt aktuell 15,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eurokai-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 55, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 50 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs um -8,06 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Eurokai eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse.

