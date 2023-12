Eurofins Scientific Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine schlechtere Stimmung gegenüber Eurofins Scientific festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Eurofins Scientific eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Eurofins Scientific Werte von 22,89 und 27 für die Berechnungszeiträume von 7 und 25 Tagen, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eurofins Scientific-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 57,08 EUR liegt, während der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 51,62 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf langer Sicht und zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält Eurofins Scientific in der Stimmungs- und Buzz-Analyse ein "Schlecht"-Rating, in der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating, in der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating und in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.