Eurocell Aktie: Die Bären zittern!

Eurocell erhält eine positive Analystenbewertung, basierend auf einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurde das Wertpapier von insgesamt einem Analysten bewertet, wobei keine neutralen oder negativen Meinungen vorliegen. Das Durchschnittspreisziel von 180 GBP für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 46,34 Prozent hin, was der Einschätzung der Analysten entspricht. Daher wird Eurocell insgesamt als "Gut" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eurocell bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,35 niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche verzeichnete Eurocell in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,65 Prozent, was einer Underperformance von -11,7 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Eurocell um 12,76 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an 11 Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden positive Themen über das Unternehmen Eurocell diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Eurocell basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.