Eurocash Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Eurocash wird derzeit mit einem Kurs von 16,38 PLN gehandelt, was einem Abstand von +3,41 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -0,24 Prozent, weshalb die Einstufung auch hier als "Neutral" erfolgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Eurocash in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,23 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Eurocash-Aktie hindeutet. Ebenso erhält die Aktie auch für den RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 50,72 liegt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eurocash festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung des Sentiments und Buzz als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Eurocash daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die genannten Kriterien.