Eurocash Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eurocash als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 66,93 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 44,21, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eurocash-Aktie sowohl auf kurz- als auch auf langfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 16,35 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 16,15 PLN liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,22 Prozent. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,39 PLN, was nahe dem letzten Schlusskurs von 16,15 PLN liegt, was eine Abweichung von +4,94 Prozent darstellt.

Die Analyse des Sentiments und der Buzz in sozialen Netzwerken zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in Bezug auf Eurocash in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eurocash diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.