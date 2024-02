Eurocash Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Eurocash eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Eurocash daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Gut".

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Eurocash-Aktie wurde anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 16,23 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 15,36 PLN lag, was einem Unterschied von -5,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 16,05 PLN, was einem Unterschied von -4,3 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Eurocash-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität gezeigt hat. Daher erhält Eurocash für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Eurocash führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eurocash-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (64,79) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eurocash.