Eurobike 2023 / mein-dienstrad.de informiert über die Vorteile des Dienstradleasings

Oldenburg (ots) -Als einer der führenden Anbieter von Dienstradleasing-Lösungen in Deutschland freut sich mein-dienstrad.de auf die Teilnahme an der Eurobike 2023 (https://eurobike.com/de/) vom 21. bis 25. Juni in der Messe Frankfurt. Die Eurobike gilt als Weltleitmesse der Fahrradbranche und hat sich sowohl bei den Fachbesuchern als auch der breiten Öffentlichkeit als zukunftsweisende Plattform für die Themen Bike und Mobilität etabliert. Das Team des Oldenburger Unternehmens wird mit einem eigenen Stand in Halle 8.0 an Messestand M10 vertreten sein und informiert alle Interessierten über die Möglichkeiten und Vorteile des Dienstradleasings."Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an der Eurobike, denn hier treffen Fachleute, fahrradbegeisterte Menschen und renommierte Aussteller direkt aufeinander. Die Eurobike spielt bei der Entwicklung des Fahrrads vom Freizeit- und Sportgerät zum wichtigen Baustein in der Mobilitätswende eine entscheidende Rolle. Mit unserem Angebot setzen wir genau hier an", erklärt Daria Busch, Fachhandelsbetreuerin bei mein-dienstrad.de.Business-Days und Festival-Days auf der EurobikeBereits seit 1991 lockt die Eurobike Fahrradbegeisterte in die Messe- und Mobilitätsmetropole Frankfurt am Main. Im Jahr 2023 rechnen die Veranstalter mit mehr als 100.000 Besuchern, die sich auf der ca. 150.000 m2 großen Fläche über das Angebot von rund 1.900 Ausstellern informieren können. Unter dem Motto "Cycling is our Mission" rückt die Eurobike das Fahrrad und jegliche damit verbundenen Aktivitäten in den Mittelpunkt. Ziel der Messe ist es, Räume für den Austausch, die Entwicklung und Präsentation von neuen Ideen zu schaffen, vielfältige Perspektivwechsel zu ermöglichen und starke Partnerschaften zu initiieren. Als Weltleitmesse in der Fahrradbranche setzt die Eurobike Maßstäbe und identifiziert Leitthemen in den Bereichen Sport, Freizeit, Gesundheit und Mobilität.Die gesamte Veranstaltung geht über fünf Tage und richtet sich an unterschiedliches Publikum. Durchgehend ist die Messe für Fachbesucher der Business Days vom 21. bis zum 25. Juni geöffnet. "Ich lade alle bestehenden, aber selbstverständlich auch neu interessierte Fachhändler (https://www.mein-dienstrad.de/fachhaendler/) und Hersteller gerne an unseren Stand zu einem gemeinsamen Austausch ein, bei dem wir gerne auf alle offenen Fragen eingehen", bekräftigt Daria Busch.Am 24. und 25. Juni lädt die Eurobike die gesamte Öffentlichkeit zu einem Besuch der Festival Days ein. "Unser Team vor Ort freut sich auf zahlreiche Gäste auf der Messe. Unsere Erfahrung zeigt, dass in vielen Unternehmen das Dienstradleasing auf Wunsch und Initiative der Angestellten eingeführt wurde. Es kann sich also lohnen, sich auf der Eurobike intensiv zu informieren und das Thema dann proaktiv in das eigene Unternehmen zu tragen", erläutert Daria Busch.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.dePressekontakt:baron mobility service GmbHMelanie WitteStaulinie 14-1526122 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967Fax: 0441 - 55 977 999E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service GmbH, übermittelt durch news aktuell