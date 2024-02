Eurobank Ergasias Services and Holdings ist zurück!

Die Eurobank Ergasias Services And Aktie wird derzeit aus technischer Sicht analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1,6 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1.8855 EUR liegt, was einer Distanz zum GD200 von +17,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,76 EUR, was einen Abstand von +7,13 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird der Eurobank Ergasias Services And somit eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist größtenteils positiv, wobei in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden und keine negativen Diskussionen stattfanden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Eurobank Ergasias Services And eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Eurobank Ergasias Services And auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare festzustellen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Aktie erhält auch aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger ein insgesamt "Schlecht"-Rating.

