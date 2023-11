Eurobank Ergasias Services and Holdings-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Eurobank Ergasias":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu analysieren. Für die Eurobank Ergasias Services And wird der RSI derzeit mit einem Wert von 32,56 angegeben, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein ähnlicher Wert, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In den sozialen Medien wurde die Eurobank Ergasias Services And in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Eurobank Ergasias Services And bei 1,47 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 1,6875 EUR liegt, was einer Abweichung von +14,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1,53 EUR, was einer Abweichung von +10,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung deuten auf eine positive Stimmung hin und führen zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Eurobank Ergasias Services And.