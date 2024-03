Eurobank Ergasias Services and Holdings-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Hunting":

In den letzten Wochen wurde bei Eurobank Ergasias Services And eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eurobank Ergasias Services And daher eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Eurobank Ergasias Services And bei 1,63 EUR, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt mit 1,802 EUR um +10,55 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 1,84 EUR liegt, ergibt sich ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Eurobank Ergasias Services And beträgt 4,84 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Eurobank Ergasias Services And insgesamt eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment für Eurobank Ergasias Services And ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.