Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Eurobank Ergasias Services And wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1,62 EUR, was einer Abweichung von +10,06 Prozent vom Aktienkurs (1,783 EUR) entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,83 EUR, was einer Abweichung von -2,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 87, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Anleger-Stimmung ist besonders positiv, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Eurobank Ergasias Services And daher positiv bewertet.