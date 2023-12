Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Eurobank Ergasias":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Eurobank Ergasias Services And über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt erhält Eurobank Ergasias Services And in diesem Punkt also eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,49 EUR für den Schlusskurs der Eurobank Ergasias Services And-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,66 EUR, was einer positiven Abweichung von 11,41 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich eine positive Abweichung von 5,06 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,27 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 41,4 im neutralen Bereich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wodurch die Aktie von Eurobank Ergasias Services And mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.