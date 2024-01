Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Eurobank Ergasias":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten daher kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Eurobank Ergasias Services And wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,76 an, dass die Aktie als neutral eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Eurobank Ergasias Services And derzeit überwiegend positiv sind. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs eingegangen, der besagt, dass der Kurs der Aktie um +7,33 Prozent über dem GD200 liegt, was eine Einordnung als "Gut" ergibt. Der GD50 ergibt eine Abweichung von +0,63 Prozent und führt zu einer Einordnung als "Neutral". Insgesamt wird die Eurobank Ergasias Services And-Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Somit wird Eurobank Ergasias Services And insgesamt als "Neutral" eingestuft.