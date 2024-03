Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aware":

Die Stimmung unter den Anlegern für Eurobank Ergasias Services And ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität zu Eurobank Ergasias Services And war insgesamt gering, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zudem zeigte sich eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Eurobank Ergasias Services And-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 1,63 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 1.802 EUR beträgt +10,55 Prozent. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,84 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.