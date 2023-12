Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Eurobank Ergasias":

Die Eurobank Ergasias Services And-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 1,49 EUR aufgewiesen. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 1,624 EUR um +8,99 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 1,59 EUR, und der letzte Schlusskurs (1,624 EUR) weicht nur um +2,14 Prozent davon ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält die Eurobank Ergasias Services And-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Internet-Kommunikation.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eurobank Ergasias Services And-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (53,32) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen zur Eurobank Ergasias Services And-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Bewertung der Aktie.