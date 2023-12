Eurobank Ergasias Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Eurobank Ergasias Services And-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,49 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,66 EUR, was einer Unterschied von +11,41 Prozent entspricht, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,58 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,06 Prozent Abweichung) liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Eurobank Ergasias Services And-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde festgestellt, dass sich die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum auf mittlerer Ebene bewegen, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,27 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Eurobank Ergasias Services And-Aktie also positive Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment.