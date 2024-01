EuroapiS Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Euroapi-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,694 EUR lag, was einem Unterschied von -38,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 9,32 EUR entspricht. Allerdings ergibt sich auf der Basis des 50-Tages-Durchschnitts ein Rating von "Gut", da der aktuelle Durchschnitt bei 5,15 EUR liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+10,56 Prozent). Insgesamt erhält die Euroapi-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment rund um Euroapi war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Euroapi führt.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Euroapi. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Sentiments und Buzz. Die Intensität der Diskussionen zu Euroapi war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Euroapi-Aktie ein "Gut"-Rating für den RSI7-Wert von 12,2 und ein "Neutral"-Rating für den RSI25-Wert von 43,02, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.