Euroafrica Digital Ventures AB Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Euroafrica Digital Ventures-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 55,97 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Euroafrica Digital Ventures.

Die Anleger-Stimmung bei Euroafrica Digital Ventures ist ebenfalls neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt sich neutral. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung im Internet deuten auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin. Somit wird der Euroafrica Digital Ventures-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls die Note "Neutral" zugeschrieben.

In technischer Hinsicht wird die Euroafrica Digital Ventures-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -36 Prozent bzw. -11,11 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass sowohl die RSI-Bewertung als auch die Anleger-Stimmung und das langfristige Stimmungsbild auf "Neutral" hinweisen, während die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating ergibt.