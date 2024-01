Euroafrica Digital Ventures AB Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Euroafrica Digital Ventures in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine deutlichen Ausschläge in positiver oder negativer Richtung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Euroafrica Digital Ventures liegt bei 45,67, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 53 eine neutrale Situation an. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Euroafrica Digital Ventures derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Kurs der Aktie um -31,6 Prozent über dem GD200 von 0,25 SEK liegt. Auch der GD50 liegt mit 0,18 SEK um -5 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert der letzten 50 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.