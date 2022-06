Der Euro fällt tief!

Der Euro hat am Donnerstag im europäischen Handel gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen nachgegeben, nachdem sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Juni auf ein 16-Monats-Tief verlangsamt hatte, weil die Nachfrage stockte und der Preisdruck hoch blieb. Stetiger Fall in allen Bereichen! Die jüngste Umfrage von S&P Global zeigte, dass der zusammengesetzte Flash-Produktionsindex im Juni auf ein 16-Monats-Tief von 51,9 fiel,… Hier weiterlesen