Euro Tech Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Meinungen und Stimmungen zu Euro Tech auf sozialen Medienplattformen sind überwiegend negativ, was auf eine neutrale Bewertung des Unternehmens hinweist. In den letzten 12 Monaten erzielte Euro Tech eine Performance von 11,35 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsunternehmen und Distributoren-Branche eine Underperformance von -395,25 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Euro Tech mit 232,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Euro Tech-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da der RSI25 bei 47,25 liegt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Euro Tech mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.