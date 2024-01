Euro Tech Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Euro Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -221,38 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Euro Tech mit 128,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Euro Tech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Euro Tech-Aktie bei 1,53 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt aktuell bei 1,61 USD, was einen Abstand von +5,23 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs von Euro Tech bei 1,55 USD, was einer Differenz von +3,87 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Euro Tech liegt bei 87,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 36,36, was darauf hindeutet, dass Euro Tech weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Euro Tech daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat Euro Tech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,95, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Schlecht"-Rating erhält.