Euro Sun Mining Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Euro Sun Mining. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Euro Sun Mining weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Euro Sun Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,65 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,65 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung zeigt, dass die Aktie von Euro Sun Mining in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Euro Sun Mining war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich erzielte Euro Sun Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 %. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche fielen im Durchschnitt um -10,66 %, was eine Unterperformance von -49,34 % im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Euro Sun Mining deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.