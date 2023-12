Euro Ressources Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Euro Ressources hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent erzielt, was bedeutet, dass Euro Ressources im Branchenvergleich um +5,3 Prozent besser abschneidet. Auch im "Materialien"-Sektor hat Euro Ressources eine Überperformance gezeigt, da die mittlere Rendite in diesem Sektor bei 0 Prozent lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt positiven Rating für Euro Ressources.

Der Relative Strength Index (RSI) von Euro Ressources liegt bei 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beträgt 44,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich daraus ein positives Gesamtbild und somit ein Rating von "Gut" für Euro Ressources.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Euro Ressources-Aktie bei 3,13 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,5 EUR (+11,82 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,37 EUR, was einer Abweichung von +3,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Euro Ressources auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentaler Hinsicht hat Euro Ressources ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,42, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigt die Performance von Euro Ressources in den verschiedenen Bereichen positive Signale und führt zu einer guten Bewertung der Aktie.