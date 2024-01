Euro Ressources Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein RSI von 35,85 führt zu einer Einstufung als "Neutral" für die Euro Ressources. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 39,39 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Euro Ressources in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,3 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,3 Prozent für Euro Ressources. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Euro Ressources um 5,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt 8,59 Prozent, was 8,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Euro Ressources-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Euro Ressources daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" betrachtet.