Euro Ressources Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Euro Ressources: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Euro Ressources hat in Bezug auf die Dividende mit 8,59 % eine höhere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (0 %). Dies führt zu einer positiven Bewertung und einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Euro Ressources bei 3,24 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,5 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,02 % liegt. Der GD50 hingegen steht bei 3,54 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Euro Ressources mit einer Rendite von 5,3 % deutlich über dem Durchschnitt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0 %, so dass auch hier Euro Ressources mit 5,3 % deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz erhält Euro Ressources eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Wertung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Euro Ressources eine positive Entwicklung in Bezug auf Dividende, technische Analyse und Branchenvergleich, während das Sentiment und Buzz im Netz neutral ist.