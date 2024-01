Euro Manganese Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Manganese":

Der Aktienkurs von Euro Manganese hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,86 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -56,38 Prozent für Euro Manganese führt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,86 Prozent im letzten Jahr, und Euro Manganese liegt 56,38 Prozent unter diesem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Euro Manganese-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und deshalb wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 70,97 weniger volatil als der RSI7, zeigt aber ebenfalls, dass Euro Manganese überkauft ist, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Euro Manganese.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Euro Manganese gesprochen. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende liegt Euro Manganese mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,65 %) niedriger, was zu einer Differenz von 3,65 Prozentpunkten führt. Daher ergibt sich aktuell eine Einstufung als "Schlecht".