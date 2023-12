Euro Manganese Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Manganese":

Die Euro Manganese-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 CAD, während der Kurs der Aktie (0,095 CAD) um -44,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine negative Performance hin. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,11 CAD zeigt eine Abweichung von -13,64 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Die Dividende der Euro Manganese-Aktie beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Euro Manganese-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Euro Manganese-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,13 Prozent, was eine Underperformance von -54,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.