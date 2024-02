Euro Manganese Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Manganese":

Der Aktienkurs von Euro Manganese hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance anderer Unternehmen im Sektor "Materialien" in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -72,73 Prozent erzielt, was mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Euro Manganese mit 51,17 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Euro Manganese liegt aktuell bei 0,14 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs mit 0,07 CAD einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,09 CAD, was einer Differenz von -22,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Euro Manganese eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Euro Manganese daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Euro Manganese-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Euro Manganese in verschiedenen Kategorien wie Aktienkursentwicklung, Anlegerstimmung und technischer Analyse schlecht abschneidet. Anleger sollten dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.