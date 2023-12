Euro Manganese Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Manganese":

In den letzten vier Wochen konnte Euro Manganese keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien feststellen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Euro Manganese daher ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Euro Manganese-Aktie mit 0,1 CAD derzeit -9,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -41,18 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an 12 Tagen vor allem positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Euro Manganese unterhalten. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Euro Manganese-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 80 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Euro Manganese.