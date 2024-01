Euro Manganese Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Manganese":

Der Soft-Faktor bei der Beurteilung einer Aktie umfasst auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, was als Sentiment und Buzz bezeichnet wird. In den letzten Monaten hat die Aktie von Euro Manganese eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf eine gesteigerte Aktivität hinweist. Daher erhält Euro Manganese in Bezug auf diesen Faktor eine Bewertung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Alles in allem wird Euro Manganese insgesamt als "Gut" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass Euro Manganese eine Rendite von -67,24 Prozent erzielt hat, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,35 Prozent, wobei Euro Manganese mit 56,89 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Euro Manganese liegt bei 57,14, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird eine Bewertung von "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Euro Manganese von 0.095 CAD mit -40,63 Prozent Entfernung vom GD200 (0,16 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,11 CAD, was auf ein weiteres "Schlecht"-Signal hinweist, da der Abstand -13,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Euro Manganese-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.