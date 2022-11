Euro Magazin: C24 Bank bietet das beste Girokonto unter den Direktbanken

München (ots) -- Handelsblatt: C24 Bank hat das verbraucherfreundlichste Girokonto unter den Banken per App- C24 Bank gewährt 1,25 Prozent Zinsen p. a. auf Tagesgeld bis zu einer Million Euro- C24 Smartkonto laut Stiftung Warentest ein Gratiskonto "ohne Wenn und Aber"C24 Smart, das kostenlose Girokonto der C24 Bank, wurde gleich zweifach ausgezeichnet. Das Euro Magazin hat das Smartkonto als bestes Girokonto unter den Direktbanken ausgezeichnet.1) Euro hat mithilfe von Daten der FMH-Finanzberatung kostenlose oder kostengünstige Girokonten anhand verschiedener Kriterien betrachtet. Besonders herausgestellt haben die Expert*innen dabei, dass es sich beim Konto der C24 Bank um ein bedingungslos kostenloses Konto handelt. Das heißt, dass kein monatlicher Mindestgeldeingang gefordert wird, um das Konto kostenlos zu führen.Auch das Handelsblatt zeichnet das Smartkonto der C24 Bank als Testsieger aus.2) Im Ranking der verbraucherfreundlichsten Girokonten erreicht die Bank von CHECK24 in der Kategorie Banken per App den ersten Platz mit der Note "sehr gut". Bewertet wurden die Girokonten von insgesamt 66 Anbietern anhand der Kriterien Kontogebühr, Kosten für eine Echtzeitüberweisung, Kosten für die Girocard, Kreditkartengebühren und Dispozins.C24 Bank gewährt 1,25 Prozent Zinsen p. a. auf Tagesgeld bis zu einer Million EuroKund*innen der C24 Bank profitieren von einer Verzinsung von 1,25 Prozent p. a. auf Einlagen bis zu einer Million Euro. Das Angebot gilt garantiert bis zum 31.3.2023 sowohl für Neu- als auch für Bestandskund*innen und in allen Kontomodellen.Voraussetzung für die Eröffnung des Tagesgeldkontos PocketZINS ist ein Girokonto bei der C24 Bank. Dieses eröffnen Verbraucher*innen in wenigen Minuten in der App oder auf der Website. Die Einrichtung eines PocketZINS ist mit wenigen Klicks erledigt und auch im kostenfreien Smartkonto möglich. Die Verzinsung beginnt ab dem ersten Euro und die Zinsen werden automatisch am Monatsende auf das Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Auf ihr Guthaben können Kund*innen täglich zugreifen.C24 Smartkonto laut Stiftung Warentest ein Gratiskonto "ohne Wenn und Aber"Im Girokonto-Vergleich der Stiftung Warentest ist das kostenfreie Smartkonto der C24 Bank eines von nur elf Gratiskonten "ohne Wenn und Aber".3) Neben der kostenlosen Kontoführung inklusive Mastercard bietet das Smartkonto bis zu vier Pockets und eine gebührenfreie Girocard bei aktiver Nutzung des Kontos. Diese setzt monatlich mindestens zwei Lastschriften voraus.1)Quelle: Euro 12I22, Günstig und gut, S. 111-1132)Quelle: https://ots.de/bq4lBQ [17.11.2022]3)Quelle: https://ots.de/RrvjbU [17.11.2022]Über die C24 BankDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell