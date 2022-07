Euro: Fest im Sattel, während der US-Dollar abrutscht!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Die Märkte schraubten die Erwartungen an eine größere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed zurück und die chinesische Zentralbank hat eine stärkere Unterstützung der Wirtschaft bekräftigt, was die Stimmung der Anleger verbessert. Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte? Die Anleger rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche, nachdem mehrere Entscheidungsträger die Möglichkeit eines… Hier weiterlesen