EuroDry, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Eurodry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,68 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 11,12 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +20,55 Prozent für Eurodry bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 44,8 Prozent im letzten Jahr, wobei Eurodry 13,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Eurodry in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Eurodry eingestellt waren. Es gab in den letzten vier Tagen hauptsächlich positive Themen und keine negative Diskussion. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Eurodry daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung insgesamt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +25,54 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Eurodry-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,13 USD mit dem aktuellen Kurs von 21.505 USD vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 21,56 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,26 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Eurodry auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Eurodry ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eurodry-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,14, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,41, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.