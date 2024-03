EuroDry Aktie: Interessante Aussichten?

Die Stimmung und das Interesse an Eurodry wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität mittelmäßig war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Eurodry eine positive Bewertung von Analysten. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30 USD, was einer positiven Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Marine"-Branche hat Eurodry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,2 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch 183,24 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung gegenüber Eurodry auf sozialen Plattformen war größtenteils positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird Eurodry in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft.