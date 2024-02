EuroDry Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Eurodry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 7,77 Prozent, was eine Outperformance von +21,64 Prozent für Eurodry bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 242,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Eurodry 213,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Eurodry ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Eurodry im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der "Marine"-Branche auf Basis der aktuellen Kurse keine Dividende aus, was 4,84 Prozentpunkte weniger als die im Schnitt üblichen 4,84 % bedeutet. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Eurodry eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Eurodry auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 16,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 20,406 USD liegt, was einer Abweichung von +26,82 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,91 USD, was einer Abweichung von +2,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Eurodry eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann Eurodry also auf Basis der Performance, Dividende, Anleger-Sentiment und technischen Analyse eine durchwachsene Bewertung vorweisen, die von "Schlecht" bis "Gut" reicht.