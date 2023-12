Eureka Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Schwankungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI-Wert der Eureka liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 44 für die Eureka. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Eureka in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Eureka derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,45 AUD, während der Aktienkurs bei 0,44 AUD liegt, was einer Abweichung von -2,22 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,44 AUD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Eureka daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Eureka aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und einer kaum veränderten Stimmungsänderung als "Neutral" bewertet. Auch die Analyse der Kommentare und Themen in sozialen Medien ergibt eine "Neutral"-Einstufung für die Eureka.

Insgesamt wird die Eureka in Bezug auf die Stimmung und die technische Analyse als "Neutral" eingestuft.