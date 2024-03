Eureka Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Eureka-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu positiven Bewertungen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +18,89 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in Bezug auf Eureka ergab, dass die Anleger-Stimmung insgesamt positiv ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eureka-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 38,46 und der RSI25-Wert 31,91, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz rund um die Eureka-Aktie führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine positive charttechnische Bewertung der Eureka-Aktie, während die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index zu einer neutralen Einstufung führen.